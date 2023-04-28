Ghost Loop - Wenn der Spuk niemals endet
Folge vom 28.04.2023: Das Spukhaus in Florida
44 Min.Folge vom 28.04.2023Ab 16
Die Geisterjäger werden nach Florida gerufen, wo Theresa und ihre Familie von einem Geist terrorisiert werden: Eine gespenstische Frau sucht sie Nacht für Nacht heim und scheint es auf die Zimmer ihrer beiden Söhne abgesehen zu haben. Die Familie ist Opfer eines Ghost-Loops – ein Teufelskreis, aus dem die Geister nicht ausbrechen können. Um zu helfen, müssen die Spezialisten alle Einzelheiten kennen. Zentral scheint die Information, dass früher auf dem Anwesen viele Totgeburten heimlich begraben wurden – Babys aus armen Familien, die sich die Gebühr für Geburts- und Sterbeurkunde nicht leisten konnten.
