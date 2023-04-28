Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Loop - Wenn der Spuk niemals endet

Das Spukhaus in Florida

TLC
Folge vom 28.04.2023
Das Spukhaus in Florida

Das Spukhaus in FloridaJetzt kostenlos streamen

Ghost Loop - Wenn der Spuk niemals endet

Folge vom 28.04.2023: Das Spukhaus in Florida

Folge vom 28.04.2023
Ab 16

Die Geisterjäger werden nach Florida gerufen, wo Theresa und ihre Familie von einem Geist terrorisiert werden: Eine gespenstische Frau sucht sie Nacht für Nacht heim und scheint es auf die Zimmer ihrer beiden Söhne abgesehen zu haben. Die Familie ist Opfer eines Ghost-Loops – ein Teufelskreis, aus dem die Geister nicht ausbrechen können. Um zu helfen, müssen die Spezialisten alle Einzelheiten kennen. Zentral scheint die Information, dass früher auf dem Anwesen viele Totgeburten heimlich begraben wurden – Babys aus armen Familien, die sich die Gebühr für Geburts- und Sterbeurkunde nicht leisten konnten.

