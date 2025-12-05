Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 5: Last der Vergangenheit
42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Vor 150 Jahren passierte in der Stadt, die unter den Grundmauern von Grandview liegt, etwas Furchtbares: Menschen, die vergiftetes Brot gegessen hatten, wurden verrückt und starben kurz darauf. Eine junge Frau namens Tessa hatte damals gewarnt, wurde aber nicht gehört, sondern als Hexe denunziert. Seither finden die Seelen der Toten keine Ruhe, obwohl nachfolgende Generationen die Geschichte vergessen wollten. Melinda nimmt Kontakt zu den Geistern auf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren