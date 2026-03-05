Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 16: Madame Greta
Melinda bekommt von Donna Peyton den Auftrag, sämtliche Antiquitäten aus ihrem Haus zu veräußern. Donna will das alte Haus nicht mehr betreten und es so schnell wie möglich verkaufen. Schnell wird klar, warum sie den Besitz loswerden möchte: Unzählige Geister treiben sich in dem Haus herum. Eine gewisse Madame Greta hielt hier in den 1930ern Seancen ab und rief die Geister von Mördern herbei. Allerdings war es ihr nicht möglich, mit den Toten zu kommunizieren ...
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
