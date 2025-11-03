Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Kinder-Parade

sixxStaffel 5Folge 22vom 03.11.2025
Folge 22: Die Kinder-Parade

41 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Pete treibt sich gemeinsam mit anderen Geisterkindern im Krankenhaus herum. Er ist mit elf Jahren im Krankenhaus verstorben und will jetzt auf Kosten der Patienten und des Personals seinen Spaß haben. Den anderen Geisterkindern hat er erzählt, dass nicht sie tot sind, sondern die Patienten, Ärzte und Pfleger ... Melinda gerät mehr und mehr in die Fänge der Schatten. Sie verändert sich immer stärker und weder Jim noch ihre Freunde schaffen es, zu ihr durchzudringen ...

