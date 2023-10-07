Ghostbusters
Folge 34: Der schlafende Drache
23 Min.Folge vom 07.10.2023Ab 6
Hunter stiehlt aus einem Königsgrab einen wertvollen Diamanten und weckt damit den Wächter über den Stein, einen furchterregenden Drachen. Der Drache verwandelt die Ghostbusters Jake und Eddie als vermeintliche Diebe in Stein. Es kostet Jessica, Futura und Tracy einige Mühe, den Stein wieder zu beschaffen, um den Drachen zu versöhnen und Jake und Eddie zu retten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghostbusters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren