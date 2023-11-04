Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser guter Freund Fuddy

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 38vom 04.11.2023
Folge 38: Unser guter Freund Fuddy

23 Min.Folge vom 04.11.2023Ab 6

Um zum mächtigsten Hexenmeister aller Zeiten zu werden, will Prime Evil den großen Merlin entführen lassen. Leider verwechseln seine Geister Merlin mit dessen Zauberlehr-ling Fuddy. Doppeltes Pech, dass Fuddy ein alter Kumpel der Ghostbusters ist. Im Haupt-quartier von Prime Evil entbrennt ein wilder Kampf ...

