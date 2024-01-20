Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghostbusters

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 49vom 20.01.2024
Folge 49: Der Ritter Terror

23 Min.Folge vom 20.01.2024Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

ProSieben MAXX
