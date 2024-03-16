Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Der vierte Ghostbuster

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 57vom 16.03.2024
Der vierte Ghostbuster

Der vierte GhostbusterJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 57: Der vierte Ghostbuster

23 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen