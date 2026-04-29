Staffel 3Folge 8vom 29.04.2026
Löcher und SchlimmeresJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 8: Löcher und Schlimmeres
20 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Als Sam und Jay die Geister für ein Wochenende allein zu Hause lassen, um einen romantischen Ausflug zu machen, wird Schockierendes über zwei der beliebten Geister von Woodstone bekannt.
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Ghosts
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Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Comedy Central & © Season 3: Comedy Central Germany