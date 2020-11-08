Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jade und ihre Freunde helfen Giada De Laurentis in der Küche. Gemeinsam bereiten sie verschiedene kinderfreundliche Gerichte zu, wie gerösteten Spargel mit Frischkäse in Honig gebackenem Schinken, Zuckererbsen-Parmesan-Salat und einen Snack mit Erfolgsgarantie: Pizza-Popcorn! Zum Abschluss verrät die Köchin ihr einfaches Rezept für Kuchen-Sandwiches mit Erdbeersahne.

