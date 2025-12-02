Gilmore Girls
Folge 12: Vatertag
43 Min.Folge vom 02.12.2025
Seitdem Richard nicht mehr arbeitet, macht er Emily mit seinen ständigen Kommentaren und Beobachtungen das Leben zur Hölle. Sie bittet Lorelai, einen Tag in der Woche mit dem alten Griesgram zu verbringen. Richard lässt also seine Launen nun an Lorelai aus und mischt sich auch bald in Rorys Leben ein.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH