Gilmore Girls
Folge 1: Ohne Worte
42 Min.Folge vom 22.01.2026
Rory hat mit Dean ihr erstes Mal erlebt. Ihre Mutter ist nicht begeistert darüber, denn schließlich ist Dean ein verheirateter Mann. Da der Haussegen also schief hängt, überlegt Rory, das Angebot ihrer Oma anzunehmen und mit ihr Europa zu bereisen. Unterdessen verhalten sich Lorelai und Luke wie zwei Teenager und fragen sich, was dieser innige Kuss nun bedeuten soll.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH