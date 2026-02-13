Gilmore Girls
Folge 17: Hin und weg
42 Min.Folge vom 13.02.2026
Obwohl sich Emily bei Luke entschuldigt hat und er wieder mit Lorelai zusammen ist, boykottiert diese nach wie vor die freitäglichen Abendessen bei ihren Eltern. Für Emily ist das Grund genug, sich erneut hinter deren Rücken in das Leben ihrer Tochter einzumischen. Unterdessen erfährt Rory, dass Logan nur für eine offene Beziehung zu haben ist. Da das für sie nicht in Frage kommt, tanzt sie ihren Kummer auf einer Kostümparty weg und begegnet dort ausgerechnet Logan.
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
