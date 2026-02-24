Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 2vom 24.02.2026
43 Min.Folge vom 24.02.2026

Rory und Lorelai haben kein Kontakt mehr zueinander und leiden sehr unter der Situation. So ist es schließlich Luke, der Rory mitteilt, dass er nun mit ihrer Mutter verlobt ist. Um ein schönes Nest für die gemeinsame Zukunft zu haben, stürzt sich Luke in die Renovierungsarbeiten an Lorelais heruntergekommenem Haus.

