sixxStaffel 7Folge 13vom 03.11.2025
41 Min.Folge vom 03.11.2025

Richard hat einen Herzinfarkt erlitten und eine komplizierte Operation vor sich. Im Krankenhaus treffen Lorelai und Rory auf Emily. Während die anderen krank vor Sorge sind, kümmert sich Emily erst einmal um das Absagen von Terminen. Als sie sich sogar Richards Testament faxen lässt, platzt Lorelai der Kragen. Obwohl alle Freunde in die Klinik eilen, fehlt Lorelai eine bestimmte Person ganz besonders ?

