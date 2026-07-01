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Gilmore Girls

Knigge-Girls

WarnerStaffel 7Folge 3vom 01.07.2026
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Gilmore Girls

Folge 3: Knigge-Girls

41 Min.Folge vom 01.07.2026

Damit ihre Schützlinge zeigen können, was sie im Benimm-Unterricht gelernt haben, organisiert Emily für die Enkelkinder ihrer Freunde einen Ball. Die Kinderschar nebst Emily taucht schließlich zur Generalprobe in Lorelais Hotel auf. Beim Anblick der Kinder fühlt sich Lorelai an ihre eigene Kindheit voller Regeln und Einschränkungen erinnert. Michel wendet einen Trick an, um seine Chefin doch noch für den Ball zu begeistern.

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