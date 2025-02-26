Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 26.02.2025: Ein schweres Erbe
45 Min.Folge vom 26.02.2025
Normalerweise können Freddy Dodge und Juan Ibarra bei ihren Rettungsmissionen auf Equipment im Wert von vielen Tausend Dollar zurückgreifen, um vor Ort technische Anpassungen durchzuführen. Aber in dieser Folge sind die Vollprofis ohne Ausrüstung mit dem Flugzeug angereist. In North Carolina muss das Duo improvisieren. Die Goldgräber-Veteranen greifen dort einem Ex-Soldaten unter die Arme, dem die Pleite droht. Ein Gramm Gold pro Tag deckt in der Portis-Mine nicht einmal die laufenden Kosten. Die Schatzsuche ist für Cory Carter bis dato ein Verlustgeschäft.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
0
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