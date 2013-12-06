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Goldrausch in Australien

Die Mine erwacht

DMAXFolge vom 06.12.2013
Die Mine erwacht

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Goldrausch in Australien

Folge vom 06.12.2013: Die Mine erwacht

44 Min.Folge vom 06.12.2013Ab 12

Die Regenzeit hat auf Mats Mine im Busch von Queensland eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Von der Trinkwasserversorgung bis zu den Truck-Motoren - nahezu alles ist in einem desolaten Zustand. Bevor die Männer hier nach Gold suchen können, müssen sie zunächst die Ärmel hochkrempeln und alles wieder in Gang bringen. Doch das ist im Outback leichter gesagt als getan, denn so mancher Handgriff wird hier zur anstrengenden Herausforderung.

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