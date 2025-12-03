Goldrausch: Macherey & Söhne
Folge vom 03.12.2025: Ein Aussie in Kanada
45 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Die Machereys stürzen sich in das nächste Abenteuer. Andreas und sein Sohn Benni wollen in Kanada ein 60 Millionen Jahre altes Goldfeld erkunden. Im Yukon liegt das Edelmetall tief unter der Erde. Der Permafrost erschwert die Arbeit und die Saison ist aufgrund der eisigen Winter sehr kurz. Deshalb haben die Männer Verstärkung mitgebracht. Andrew ist groß und kräftig. Er scheut keine harte Arbeit. Aber der Australier war noch nie zuvor in den Bergen und die Kälte setzt ihm zu. An die Bedingungen in Nordamerika muss sich der Abenteurer erst gewöhnen.
