Goldtaucher der Beringsee

Ein Sturm zieht auf

DMAX
Folge vom 07.01.2026
Ein Sturm zieht auf

Ein Sturm zieht aufJetzt kostenlos streamen

Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 07.01.2026: Ein Sturm zieht auf

44 Min.
Folge vom 07.01.2026
Ab 12

Zwei Kapitäne konkurrieren vor der Küste von Nome um einen vielversprechenden Tauchspot. Chris McCully sticht als als Erster in See, dicht gefolgt von seinem Rivalen Joe Fullwood. Am Tomcod Claim liegt auf dem Meeresgrund eine große Menge Gold verborgen. Aber Mutter Natur könnte den Schatzsuchern bei der Jagd nach dem wertvollen Edelmetall erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Denn auch in der Sommersaison ziehen über der Beringsee immer wieder heftige Stürme auf. Wenn das Wetter plötzlich umschlägt, wird die Arbeit unter Wasser sehr gefährlich.

