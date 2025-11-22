Das Boho-Glam-Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 7: Das Boho-Glam-Haus Makeover
41 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Mina und Karen haben ein Gebäude mit mehreren Eigentumswohnungen erworben. Nun wollen sie die einzelnen Appartements Schritt für Schritt renovieren. Hier muss von Anfang an alles stimmen, damit sich der Kauf für die beiden auszahlt.
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC