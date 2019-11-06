Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
51 Min.Folge vom 06.11.2019
In den letzen Wochen ist körbeweise Post für die vier Adligen gekommen - das schmeichelt und freut natürlich. Entsprechend motiviert machen sich Benedikt, Constantin und später auch Moritz an die Arbeit: Sie studieren ihre Briefe, Fotos und Videobotschaften ausführlich und suchen auch Rat und Entscheidungshilfe bei Freunden und Verwandten. Und dann wird es ernst: Benedikt und Constantin treffen persönlich einige ausgewählte Frauen bei einem Speeddating. Die Damen müssen in kurzer Zeit versuchen, die Adligen von sich zu überzeugen. Aber welche Strategie wirkt? Rechte: Sat.1
