Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2

Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen

Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau

Folge 2: Folge 2

51 Min.Folge vom 06.11.2019

Aufgeregt fiebert Benedikt der Ankunft seiner Auserwählten entgegen. Gleich sechs Gästezimmer hat er mit sechs verschiedenen Blumensträußen vorbereiten lassen. Welches wird sie wählen? Auch bei Constantin ist es so weit - eine sichtlich nervöse Kandidatin trifft in Hamburg ein. Lässig fängt er ihre Aufregung auf und zeigt ihr erst einmal sein Haus. Währenddessen ist Moritz noch mitten im Speeddating. Für ihn eine aufregende und spannende Erfahrung - und: Er kann sich einfach nicht entscheiden. Nun ist auch für Michael die Zeit gekommen - er liest seine Briefe, schaut sich die Fotos an und berät sich mit seiner Schwester ... Rechte: Sat.1

