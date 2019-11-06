Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 3: Folge 3
51 Min.Folge vom 06.11.2019
Der erste Morgen bei Benedikt und seiner Kandidatin - und auf dem Frühstückstisch steht ein gewaltiger Strauß mit Sonnenblumen, ihre Lieblingsblumen. Benedikt macht Frühstück und ist immer noch gewaltig aufgeregt. Erst später, bei einem Ausflug auf seine Felder, ist er in seinem Element. Nacheinander zaubert er Gummistiefel, Schampus und Erdbeeren aus seinem Rucksack und versucht, seine "Frau" zu beeindrucken. Auch Constantin und Auserwählte beginnen ihren ersten Tag mit einem entspannten Frühstück und einem Gespräch über seine Gewohnheiten und Tagesplanung ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1