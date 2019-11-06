Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 5: Folge 5
51 Min.Folge vom 06.11.2019
Benedikt hat Freunde eingeladen und seine Herzensdame steht nun vor der Aufgabe, die Bewirtung der Gäste vorzubereiten. Constantin und seine Auserwählte unternehmen einen lustigen Ausflug aufs Land mit vielen Aktivitäten vom Trampolin springen bis zum Besuch beim Poloturnier. Bei Moritz ist Frauentausch angesagt: Die eine geht - die andere kommt. Und natürlich zeigt Moritz auch der neuen Kandidatin erst einmal Haus und Hof ... Michael und seine Dame haben einen Tag in München geplant. Doch kaum sind sie in seiner Galerie angekommen, muss er schon wieder weg ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0