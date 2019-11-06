Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6Jetzt ohne Werbung streamen
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 6: Folge 6
51 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Dinner mit den Freunden war ein gelungener Abend und Benedikt ist erfreut über Gabriela. Doch als er später mit ihr am Strand baden möchte, ist ihr die Ostsee zu kalt ... Constantin und seine Herzdame verbringen einen weiteren Tag auf dem Land und haben sehr viel Spaß miteinander ... Moritz überrascht Anna am Morgen mit einer geplanten Party für den Abend. Doch dafür muss erst einmal das richtige Outfit eingekauft werden ... Michael nimmt seine Kandidatin heute mit zum Stammtisch, um sie allen vorzustellen. Doch dafür müssen die beiden erst einmal über den Tegernsee rudern - da bleibt viel Zeit für ein klärendes Gespräch ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0