Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 7: Folge 7
51 Min.Folge vom 06.11.2019
Seine Herzensdame gesteht Benedikt am Morgen, dass sie das Stadtleben vermisst. Begeistert macht Benedikt mit der Berlinerin einen Ausflug ins beschauliche Städtchen Kappeln ... Mirja möchte mehr von Constantins Alltag kennenlernen. Also nimmt er sie mit ins Büro und erzählt von seiner Arbeit. An ihrem letzten Abend bereitet er liebevoll das Essen vor und macht den Kamin an ... Moritz und Anna machen gut gelaunt eine Spritztour mit dem Motorboot... Michael will seiner Auserwählten heute einen besonderen Tag bieten: Er fährt mit ihr Fischen und will später den Fisch grillen. Doch leider hat er vergessen, dass sie keinen Fisch mag ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1