Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 8: Folge 8
52 Min.Folge vom 06.11.2019
Benedikt und seine Kandidatin hatten eine lustige Zeit und wollen sich gegenseitig besuchen. Als Erstes möchte sie dem Landbewohner Benedikt ihr schönes Berlin zeigen. Mirja möchte sich angemessen bei Constantin für die gemeinsamen Tage bedanken und kauft zum Abschied ein Geschenk. Als Anna weg ist, merkt Moritz, dass eine andere Dame ihm fehlt. Kurz entschlossen macht er sich auf den Weg nach Bayern. Nach dem Desaster mit dem Fisch will sich Michael mit einem Ausflug auf den Berg samt romantischem Gipfelpicknick bei seiner Auserwählen entschuldigen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1