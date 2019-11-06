Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8

Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau

Folge 8: Folge 8

52 Min.Folge vom 06.11.2019

Benedikt und seine Kandidatin hatten eine lustige Zeit und wollen sich gegenseitig besuchen. Als Erstes möchte sie dem Landbewohner Benedikt ihr schönes Berlin zeigen. Mirja möchte sich angemessen bei Constantin für die gemeinsamen Tage bedanken und kauft zum Abschied ein Geschenk. Als Anna weg ist, merkt Moritz, dass eine andere Dame ihm fehlt. Kurz entschlossen macht er sich auf den Weg nach Bayern. Nach dem Desaster mit dem Fisch will sich Michael mit einem Ausflug auf den Berg samt romantischem Gipfelpicknick bei seiner Auserwählen entschuldigen ...

