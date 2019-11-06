Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 1
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Der sportliche Jungunternehmer Christoph, der charismatische Geschäftsmann Johann, der romantische Burggraf Moritz und der attraktive Gutsherr Tilo suchen die passende Partnerin fürs Leben. Marlene Lufen begleitet die vier Grafen bei der spannenden Suche nach der großen Liebe, vom ersten Kennenlernen bis hin zur finalen Entscheidung der Blaublüter. Anschließend steht sie den Damen mit Rat und Tat zur Seite, hilft bei den Vorbereitungen und besucht die "Paare auf Probe" ... Rechte: Sat.1
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Genre:Reality, Dokumentation
