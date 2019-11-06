Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 2: Folge 2
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Während die einen noch mit der Auswahl ihrer Frauen beschäftigt sind, beginnt bei zwei Grafen schon die Probewoche. Christoph erwartet Dèsirèe in Bayern, doch was erwartet die blonde Schweizerin von ihm? Graf Johann beeindruckt Jeanette in Paris mit Charm und Champagner ... Rechte: Sat.1
