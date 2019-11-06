Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Am Tegernsee hat Christoph eine große Überraschung für Desireè und Burggraf Moritz möchte Olena für Gartenarbeit begeistern. Graf Johann und Jeanette sagen Pris adieu, für die beiden geht es zurück nach Hamburg wo Jeanette ihren potentiellen Trauzeugen treffen wird ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0