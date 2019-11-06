Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7Jetzt ohne Werbung streamen
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Folge 7: Folge 7
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Bei Tilo und Arnett geht die Probewoche heute zu Ende. Aber vorbei ist bei den beiden noch lange nichts. Vorbei sind nur die Spielchen bei Moritz. Die widerspenstige Olena ist gezähmt und Kuschelbär liest ihr jeden Wunsch von den Lippen ab. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
0