Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Johann und Christoph hatten jeweils zwei Frauen zu sich nach Hause eingeladen, nun müssen sie sich entscheiden: Welche der beiden Damen hat ihr Herz erobert? Oder keine von beiden? Auch Moritz muss Abschied nehmen, die Probezeit mit Studentin Olena ist vorbei. Werden sich die beiden wiedersehen? Und wie wird sich Graf Tilo entscheiden? Hat er eine Herzdame gefunden? Rechte: Sat.1

