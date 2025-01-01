Gray
Folge 1: Heimkehr
43 Min.Ab 12
Die geheime CIA-Splittergruppe "Cerberus" steht kurz vor dem Aus: Vier Agenten wurden innerhalb weniger Wochen getötet und mit jedem Verlust wächst die drängende Frage - könnte ein Maulwurf die Gruppe infiltriert und von innen sabotiert haben? Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten und die letzte Hoffnung ruht auf Cornelia Gray, einer ehemaligen CIA-Spionin, die vor zwanzig Jahren untergetaucht ist und jetzt aus ihrem Versteck geholt wird.
Gray
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2023
