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SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 11.12.2024
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Folge 2: Gold

43 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Cornelia Gray verfolgt jede noch so kleine Spur, die den Maulwurf innerhalb von "Cerberus" entlarven könnte, und beginnt dabei, erste Zweifel an Christina Gold, der Co-Leiterin der Einheit, zu hegen. Doch auch Sara Beckhams Stiefmutter Tessa scheint ein dunkles Geheimnis bewahrt zu haben, das es zu enthüllen gilt. Nach Jahren der Funkstille wagt Gray unterdessen den Versuch, Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen - doch ihre Bemühungen stoßen auf unerbittlichen Widerstand.

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