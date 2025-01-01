Gray
Folge 3: Abbott
44 Min.Ab 12
Gray nimmt Wendell Abbott, ein weiteres Mitglied der "Cerberus"-Einheit, ins Visier. Sie durchleuchtet nicht nur seine Finanzgeschäfte, sondern dringt auch in sein Privatleben ein. Ihre Entschlossenheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen, führt sie jedoch auf gefährliches Terrain, denn Abbott ist ihr längst auf der Spur und scheut keine Konfrontation ...
Gray
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen