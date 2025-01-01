Gray
Folge 5: Mother of Mercy
43 Min.Ab 12
Der heimtückische Messerangriff auf Gray hinterlässt seine Spuren: Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich derart, dass Sara beschließt, sie unter dem Decknamen "Cornelia Beckham" ins Krankenhaus zu bringen. Doch auch dort lauert die Gefahr an jeder Ecke. Unterdessen schmieden die "Cerberus"-Köpfe einen perfiden Plan, um Gray in die Schranken zu weisen.
Alle Staffeln im Überblick
Gray
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen