Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Gray

Chaos

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Chaos

ChaosJetzt ohne Werbung streamen

Gray

Folge 6: Chaos

41 Min.Ab 12

Gray konnte einem Angriff im Krankenhaus dank ihres russischen Kontaktmannes Ilya entkommen, der jedoch dabei tödlich verletzt wurde. Bevor er verstarb, flüsterte er Gray aber noch wichtige Informationen zu, die sie zu Jacob Aims führen, einem alten Bekannten von Chase Cornet. Diese neuen Erkenntnisse teilt Gray mit Sara, die jedoch zunehmend ins Fadenkreuz der "Cerberus"-Köpfe gerät ...

Alle Staffeln im Überblick

Gray
SAT.1 emotions
Gray

Gray

Alle 1 Staffeln und Folgen