Gray
Folge 7: Drei Eimer
42 Min.Ab 12
Um an eine Bibel zu gelangen, die womöglich den Maulwurf entlarven könnte, entschied sich Gray dazu, Chases Haus anzuzünden. Dieser kommt dem Plan auf die Spur und macht einen ungewöhnlichen Schachzug. Gray und Sara reisen in der Zwischenzeit zu einer gefährlichen Operation nach Südkorea, die Sara zum Nachdenken bringt ...
