Gray
Folge 8: Die Geburtstagsparty
43 Min.Ab 16
Chase beginnt, Sara gegen Cornelia Gray auszuspielen, indem er sie an ihrer Kollegin zweifeln lässt - und er scheint damit Erfolg zu haben. Auch Gold und Rousseau fühlen sich von Gray in die Enge getrieben und holen zum Gegenschlag aus. Diese fährt unterdessen zur Geburtstagsfeier ihrer Enkelin Rose. Der Moment der Freude wird jedoch schnell getrübt, als sie auf eine unerwartete Verbindung stößt ...
Alle Staffeln im Überblick
Gray
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen