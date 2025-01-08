Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Gray

Die Geburtstagsparty

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8
Joyn Plus
Die Geburtstagsparty

Die GeburtstagspartyJetzt ohne Werbung streamen

Gray

Folge 8: Die Geburtstagsparty

43 Min.Ab 16

Chase beginnt, Sara gegen Cornelia Gray auszuspielen, indem er sie an ihrer Kollegin zweifeln lässt - und er scheint damit Erfolg zu haben. Auch Gold und Rousseau fühlen sich von Gray in die Enge getrieben und holen zum Gegenschlag aus. Diese fährt unterdessen zur Geburtstagsfeier ihrer Enkelin Rose. Der Moment der Freude wird jedoch schnell getrübt, als sie auf eine unerwartete Verbindung stößt ...

Alle Staffeln im Überblick

Gray
SAT.1 emotions
Gray

Gray

Alle 1 Staffeln und Folgen