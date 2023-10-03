Green Seven Report - Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schütztJetzt kostenlos streamen
Green Seven
Folge 1: Green Seven Report - Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt
91 Min.Folge vom 03.10.2023Ab 12
Das Herzstück der Green Seven Week 2023 ist der Green Seven Report "Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt - 5 Ideen, die Hoffnung machen". Hier stehen Menschen im Fokus, die machen. Die Ideen dieser Klimahelden schenken Hoffnung und erwecken Superkräfte der Natur wieder. Unter anderem begleitet die Doku den Bremer Kapitän Cornelius Bockermann, der auf den Wind und Frachtsegler als Co2-neutrale Alternative zu herkömmlichen Containerschiffen setzt.
