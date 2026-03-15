Große, blaue Wildnis
Folge 4: Belize
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die Unterwasserwelt bietet vielen Meerestieren rund um den Globus ein Zuhause. Die Doku-Serie wirft einen Blick auf Schildkröten im Karibischen Meer, Haie und Mantarochen im östlichen Pazifik sowie auf weitere Lebensräume weltweit und deren Bewohner.
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Große, blaue Wildnis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
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