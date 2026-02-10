Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 12
Folge 12: Die Verschleierung

41 Min.Ab 12

Die Liebe zum Gärtnern verbindet vier unterschiedliche Leben: Birdie, eine egozentrische Autorin, begehrt einen Studenten, dessen Vater Polizist ist. Alice, eine romantische Lehrerin, kämpft mit den unerfüllten Träumen ihres Mannes. Catherine flieht vor ihrer unglücklichen Ehe, während Brett als geschiedener Vater einen Laden für Gärtnereibedarf betreibt. Eines Tages erschüttert ein Mordfall die Vorstadt und schweißt Birdie, Alice, Catherine und Brett eng zusammen.

sixx
