The Garden Society
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
The Garden Society
Die Liebe zum Gärtnern verbindet vier unterschiedliche Leben: Birdie stiftet ein College-Stipendium für ein bedürftiges Kind - und wählt den eigenen Sohn, den sie zur Adoption freigegeben hat. Alice, eine romantische Lehrerin, kämpft mit den unerfüllten Träumen ihres Mannes. Catherine flieht vor ihrer unglücklichen Ehe, während Brett als geschiedener Vater einen Laden für Gärtnereibedarf betreibt. Eines Tages erschüttert ein Mordfall die Vorstadt und schweißt sie alle eng zusammen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 NBCUniversal Media, LLC