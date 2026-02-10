Grosse Pointe Garden Society
Folge 5: Bestäubung
41 Min.Ab 12
Die Liebe zum Gärtnern verbindet vier unterschiedliche Leben: Birdie, eine egozentrische Autorin, begehrt einen Studenten, dessen Vater Polizist ist. Alice, eine romantische Lehrerin, kämpft mit den unerfüllten Träumen ihres Mannes. Catherine flieht vor ihrer unglücklichen Ehe, während Brett als geschiedener Vater einen Laden für Gärtnereibedarf betreibt. Eines Tages erschüttert ein Mordfall die Vorstadt und schweißt Birdie, Alice, Catherine und Brett eng zusammen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 NBCUniversal Media, LLC