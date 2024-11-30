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Geleimt

ARD PlusStaffel 2Folge 4vom 30.11.2024
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Folge 4: Geleimt

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

An einem Tag voller ermüdender Routineeinsätze trifft Block in der Stadt einen ehemaligen Kollegen wieder: Fred Berthold war vor Jahren Blocks Beifahrer im Streifenwagen, ist aber über nie ganz aufgeklärte Nebengeschäfte gestolpert und musste den Polizeidienst quittieren. Die Wiedersehensfreude ist groß, Block registriert nicht ohne Neid den Wohlstand des früheren Kollegen. Der hat sich mittlerweile in Spanien niedergelassen, zusammen mit seiner Freundin Mona, die seinetwegen ihre Kneipe aufgeben will. Berthold ist die unerwartete Begegnung mit Block hoch willkommen, denn vor wenigen Tagen hat er nach einer Trunkenheitsfahrt den Führerschein verloren ...

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