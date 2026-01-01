Großstadtrevier
20 StaffelnAb 12
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Großstadtrevier
Mit seiner Idee, den Polizeialltag realistisch, spannend und menschlich darzustellen, erfand Krimispezialist Jürgen Roland die wohl beliebteste Polizeiserie im deutschen Fernsehen: Großstadtrevier! In den ersten 5 Staffeln ermittelt Arthur Brauss, ab Staffel 6 übernimmt Jan Fedder den Dienst auf dem 14. Revier der Hamburger Polizei!
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR
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