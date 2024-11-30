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ARD PlusStaffel 4Folge 7vom 30.11.2024
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Folge 7: Der Reporter

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der junge Polizeireporter Axel Ahrens steht unter Erfolgsdruck. Die Auflage seiner Zeitung sinkt und die Chefredakteurin will sie mit Hilfe von Sex &amp; Crime in die Höhe treiben. Ahrens startet gleich eine neue Serie. Seine Idee: Er produziert die Ereignisse, über die er berichtet, selbst. Und als Opfer sucht er sich die Beamten des 14. Reviers! Natürlich haben die Beamten des &quot;Großstadtreviers&quot; etwas dagegen, aber auch Ahrens fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, denn im Grunde ist er nicht nur ein ehrgeiziger, sondern auch ein guter Journalist. Um besserer Berichte Willen nimmt er Risiken auf sich, indem er in der Unterwelt recherchiert. Allerdings sind die Leute, deren Kreise er dabei stört, nicht so geduldig wie Polizeibeamte ...

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