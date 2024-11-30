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Prinz von Theben

ARD PlusStaffel 4Folge 8vom 30.11.2024
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Folge 8: Prinz von Theben

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Eine Gruppe von Sprayern bemalt im 14. Revier Zäune, Hauswände und U-Bahnwagen. Die 30-jährige Künstlerin Tina, Pseudonym &quot;Prinz von Theben&quot;, gehört zwar nicht direkt zur Gruppe, lebt aber in ähnlichem Milieu und wird von jugendlichen Sprayern als Vorbild verehrt. Als sie eines ihrer Bilder in luftiger Höhe auf eine Abdeckung malt, mit der die Fassade des Dammtor-Bahnhofes verhängt wird, rutscht sie von einer Gerüststange und droht abzustürzen. Block ist rechtzeitig zur Stelle. Die Rettungsaktion hat ungeahnte Folgen, denn der &quot;Prinz von Theben&quot; verliebt sich in Block ...

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